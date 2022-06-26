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Ворог сім разів за ніч обстріляв Чернігівщину та Сумщину

Пошкоджено сільськогосподарське підприємство, постраждала людина.

Ворог сім разів за ніч обстріляв Чернігівщину та Сумщину
Наслідки обстрілів Чернігівщини. Ілюстративне фото
Фото: Оперативне командування Північ у Facebook

Вночі 26 червня росіяни сім разів обстріляли населені пункти Чернігівщини та Сумщини.

Про це повідомляє у Telegram Державна прикордонна служба.

"Ворог вів вогонь з мінометів та ствольної артилерії по прикордонню Новгород-Сіверської, Семенівської та Сновської громад на Чернігівщині та по населених пунктах Середино-Будської, Глухівської та Юнакіївської громад на Сумщині", – йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу пошкоджено одне із сільськогосподарських підприємств Семенівського району. На підприємстві сталася пожежа та пошкоджено сільгосптехніку. Постраждав мешканець з прикордонних сіл Юнакііївської громади.

Нагадаємо, ОК Північ повідомляло про обстріл Чернігівщини зі ствольної артилерії. Він відбувся близько п’ятої години ранку 26 червня у Новгород-Сіверському районі. 

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