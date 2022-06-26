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​У Києві ракета влучила у житловий будинок, є постраждалі (доповнено)

Рятувальники витягли з-під завалів семирічну дівчинку.

​У Києві ракета влучила у житловий будинок, є постраждалі (доповнено)
Фото: Віталій Кличко у Telegram

Сьогодні зранку в Шевченківському районі столиці пролунало кілька вибухів.

Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

“Друзі! Кілька вибухів у Шевченківському районі. Бригади швидкої і рятувальники слідують на місце. Більш детальна інформація – згодом”, – написав він.

У двох будинках відбувається порятунок і евакуація мешканців.

За інформацією ДСНС України, задіяні 19 одиниць пожежної техніки та 67 чоловік особового складу ДСНС. Також задіяні 20 чоловік особового складу КАРС «Київська служба порятунку».

Фото: Загін швидкого реагуваня Червоного хреста

Фото: Загін швидкого реагуваня Червоного хреста

Доповнено (9:18).

З-під завалів житлового будинку в Шевченківському районі Києва, у який влучила російська ракета, дістали семирічну дівчинку. Вона жива. Зараз рятують її маму. Про це повідомив столичний мер Віталій Кличко.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Доповнено (10:11)

Внаслідок обстрілу будинку у Шевченківському району поранено п‘ятеро осіб, повідомив Суспільному голова Нацполіції Ігор Клименко. 

Фото: ДСНС

Доповнено (10:44)

З-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку у Києві дістали жінку.

Доповнено (11:21)

25 мешканців було евакуйовано з будинку в Шевченківському районі Києва у який вранці влучили російські ракети. Було госпіталізовано чотирьох осіб, зокрема семилітню дівчинку та її матір.

Нагадаємо, уранці 5 червня росіяни завдали ракетного удару по Дарницькому вагоноремонтному заводу в Києві. Постраждала одна особа, її госпіталізували. Ракети знищили цех, де ремонтували вагони для зерна.

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