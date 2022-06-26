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У Києві через обстріл знизився тиск у водопровідній мережі п'яти районів

Водопровідні об’єкти обстежують фахівці.

У Києві через обстріл знизився тиск у водопровідній мережі п'яти районів
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Сьогодні вранці у Шевченківському, Святошинському, Подільському, Солом’янському, Голосіївському районах столиці зафіксоване зниження тиску у водопровідній мережі. Попередньо це пов'язано з ракетним обстрілом Києва.

Про це повідомив у Facebook Київводоканал.

"Сьогодні о 6:25 зафіксоване різке зниження тиску в мережі в Шевченківському, Святошинському, Подільському, Солом’янському, Голосіївському районах. За попередньою інформацією, це пов'язано з вибухами, які пролунали вранці в нашому місті", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фахівці Київводоканалу обстежують водопровідні об'єкти та роблять все можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію.

Нагадаємо, близько шостої години у Києві пролунали вибухи. О 06:29 до ДСНС України надійшло повідомлення про пожежу в Шевченківському районі Києва.

На місце події негайно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Після прибуття бійці встановили, що внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння в 9-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 7, 8 та 9 поверхів.

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