У порт Бердянська зайшло російське вантажне судно

У порт тимчасово окупованого Бердянська зайшов російський суховантаж.

Про це повідомили на каналі оперативного штабу виконкому Бердянської міської ради "Бердянськ Сейчас".

"Швидше за все, наше місто позбудеться останнього запасу зерна", – йдеться у повідомленні.

Вчора в Міноборони заявили, що ворог розміновує порт Бердянська і прилеглу акваторію. Аналогічно було з Маріуполем. Окупанти викрадають зерно в українських містах, вантажать його на свої кораблі і намагаються продати третім країнам.

Україна і західні партнери працюють над тим, щоб жодна держава на купувала крадене зерно.

У кінці квітня міністр аграрної політики Тарас Висоцький говорив про те, що Росія вкрала "кілька сотень тисяч тонн" зерна на тимчасово окупованих територіях України. За його даними, на окупованих територіях перебувало 1,5 млн тонн зерна. Він висловив побоювання, що більша частина цього зерна може бути вкрадена росіянами.