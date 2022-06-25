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Російські гелікоптери обстріляли прикордоння Сумщини

Здійснили шість пусків некерованими ракетами.

Російські гелікоптери обстріляли прикордоння Сумщини
Фото: ДПСУ

Два російські гелікоптери обстріляли прикордоння Сумської області. Ворог здійснив шість ударів.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Державної прикордонної служби України.

"Ворожі гелікоптери вилетіли з боку Росії та здійснили шість пусків некерованими ракетами по території Краснопільської громади", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, жертв внаслідок російського обстрілу немає.

Нагадаємо, що уночі 25 червня російські війська завдали масованого ракетного удару по території України. Загалом було випущено понад півсотні ракет різних типів: повітряного, морського та наземного базування.

Сили протиповітряної оборони збили у Хмельницькій області дві російські ракети.

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