У Маріуполі взимку не буде опалення, - радник міського голови

Російські загарбники не готуються взимку опалювати Маріуполь.

Про це заявив радник міського голови Петро Андрющенко.

За його словами, керівники комітетів самоорганізації населення та квартальні отримали вказівку терміново збирати дані про потреби дров і вугілля. Найперше - з приватних будинків і тим, що газифіковані.

"Це прямий сигнал і визнання очевидного факту - опалення взимку не буде. Навіть не через небажання окупантів. Суто технічно. Всі котельні в Маріуполі давно модернізовано і переведено на єдиний вид палива - природний газ. Відновити газопостачання в Маріуполь неможливо шляхом ремонту через величезні пошкодження газопроводу як магістрального, так і по будинкам", - розповів Андрющенко.

Він зауважив, що подача газу "загрожує перетворити місто на вибухівку".

Радник очільника Маріуполя висловив припущення, що рашисти можуть підштовхнути жителів міста до депортації в Росію.

"В цю гіпотезу окрім опалення вкладається і частково штучна криза з водою та гуманітаркою. Містяни не потрібні в такої кількості окупантам в Маріуполі. Лише мінімум, що потрібен для обслуговування військово-транспортної бази навколо порту", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, напередодні міський голова Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що окупанти будують бункери під виглядом будинків. Також загарбники проводять "перепис населення". Під час нього у людей вимагають документи, що посвідчують особу, а також збирають відбитки пальців.