​На Харківщині рашисти тікають зі своїх підрозділів, - українська розвідка

"З… (втекло) вже людей вісімдесят. Нас залишилось людей шість".

На Харківщині російські окупанти масово полишають свої підрозділи і тікають.

Перехоплену розмову загарбників такого змісту оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

"Вчора в наступ вони ходили. Я план подивився, кажу, хлопці ну вас на… (до дідька). Я з вами не піду. Вам п… (каюк) буде. Ніхто не знає по двохсотих. Там, кажуть, взагалі відділення в… (знищили) в БТР. Там трьохсотих троє людей залишилось. Якимось чином на зв’язок вийшли. Їх там кинули всіх. Хто міг з… (втекти), той з… (втік)", - розповів один із рашистів.

Він, як і багато інших солдатів росармії, незадоволений діями свого командування. Спроби атакувати Збройні сили України закінчують масовими втратами. Це сіє паніку серед окупантів.

"Я вже думаю руки в ноги і вперед. Відпустку не дають, пішли на… (геть). Типу наступ, яка відпустка… Типу бабла не платять, заміни немає. А тут просто кинули, як м’ясо йо… (мерзенне). З… (втекло) вже людей вісімдесят. Нас залишилось людей шість", - додав окупант.

Нагадаємо, днями британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що темпи російської армії в Україні можуть сповільнитися в найближчі кілька місяців, оскільки РФ вичерпує свої ресурси.

Через брак кадрів армія Росія наймає відставних пілотів, які працюють у ПВК Вагнера.