Повідомлення в соцмережах зірвали вихід військових з Сєвєродонецька, - Маляр

Такі повідомлення забирають в українських військових час.

Заяви у соціальних мережах завадили операції з виходу українських військових із Сєвєродонецька у Луганській області.

Про це у Facebook заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона підкреслила, що важливо не говорити публічно про вихід підрозділів ЗСУ з того чи іншого населеного пункту до того, як це зробить Генштаб.

«Публічна демонстрація цивільними особами поінформованості про хід військових операцій та повідомлення про це в соцмережах до офіційних заяв Генштабу частково зриває військові операції - як це було вчора і позавчора щодо Сєвєродонецька. Коли просто не дали ЗСУ доробити заплановане», — написала вона.

За словами Маляр, такі повідомлення забирають в українських військових час, під час якого вони ще могли реалізовувати свої плани та маневри за умов непублічності ходу операції.

«Все, про що можна зараз говорити, — говорять офіційні джерела: Генштаб і Міноборони», — додала вона.

Нагадаємо, українські захисники отримали наказ відійти з Сєвєродонецька на більш укріплені позиції. Оборону Лисичанська тримають.

Ворог завдав по Лисичанську авіаційного удару.