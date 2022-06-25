Головне за ніч. Субота, 25 червня

Масовані ракетні атаки, удари по Десні і Яворівщині, приземлений "Елерон" та заборона абортів у США.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що станом на ранок 25 червня російські окупанти у війні в Україні втратили 34 700 людей, 1511 танків, 3645 бойових бронемашин, 764 артилерійські системи. Найбільших втрат 24 червня окупанти зазнали на Бахмутському та Курахівському напрямках.

Про інші втрати загарбників – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що ЗСУ зупинили штурм ворога в Харківській області та наступ на Бахмутському напрямку. Ворог намагається блокувати Лисичанськ, завдав біля цього міста авіуадуару.

На Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках окупанти намагаються вести сковувальні дії та утримувати зайняті рубежі. На Запорізькому напрямку – ведуть оборону.

Детальніше про оперативну обстановку – у новині.

Російська армія завдала удару 20 ракетами по селищу Десна на Чернігівщині.

Про це після четвертої ранку 25 червня повідомив голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус.

"Із території республіки білорусь з літаків та з землі було випущено 20 ракет по селищу Десна. Відомо про руйнування об'єктів інфраструктури. Попередньо без втрат", – йдеться у повідомленні ОК "Північ".

По Житомирщині російська армія випустила 24 ракети з літаків на території Білорусі.

Про це вранці 25 червня повідомив мер міста Сергій Сухомлин. За попередніми даними, загинула одна людина, ще одна поранена.

"Сьогодні вранці ми прокинулись від гучних вибухів. По Житомиру нічого не прилетіло. Було обстріляно військові обʼєкти навколо Житомира", – повідомив Сухомлин.

Близько 4 ранку Росія завдала ракетного удару по Львівщині. Ракети летіли з Чорного моря.

Про це повідомив голова ОВА Козицький. Загалом було випущено шість ракет. Влучили чотири, дві збили. "Обʼєкт військовий, на території Яворівського району", – повідомив він.

Внаслідок ракетного удару четверо постраждалих. Один – середньої важкості, решта – легкої. Їх госпіталізовано.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні зазначив, що Україні не дали статус кандидата в ЄС – Україна здобула статус кандидата в ЄС. "Хіба він упав нам з неба? Хіба ми мало пройшли й зробили?" – запитав Зеленський.

Він нагадав, що колись українці стояли в чергах за візами, здавали купу документів, не мали електронних декларацій та контролю за чиновниками.

Але Україна провела приватизацію, земельну реформу, відкрила виборчі списки. А ще – децентралізація, НАЗК, Антикорупційний суд, ЦНАПи, державні послуги в інтернеті. Дія. Спліт. Анбандлінг. Концесія. Спільний авіаційний простір. Промисловий безвіз. Деолігархізація.

"Багато чого було зроблено. Саме зроблено! Давайте не забувати це. Давайте пишатися собою. Поважати себе", – закликав президент.

На Херсонщині російські війська двічі спробували відновити втрачене положення в районі Потьомкіного, обидва рази невдало. Вороги втратили два танки, чотири ББМ, 19 окупантів і відступили.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Нашими штурмовиками завдано авіаційний удар по скупченню противника в районі Снігурівки, а гелікоптерами – в районі Олександрівки", – зазначили також в ОК "Південь".

У підсумку за вчора за цим напрямком підтверджені втрати противника складають 46 осіб, крупнокаліберна 152-міліметрова гармата "Гіацинт", 2 танки Т-72 та сім одиниць іншої броньованої техніки.

Згідно із повідомленням Генштабу, військові 79 десантно-штурмової бригади Миколаєва знищили російський розвідувальний безпілотник "Елерон-3".

"Елерон-3" – комплекс ближньої дії для розвідки та спостереження російського виробництва. На озброєні в Міноборони РФ таких було кілька десятків. Поменшало.

На Хмельниччині вночі ППО збила 2 ракети, уламки впали в лісі Камʼянець-Подільського району, повідомляється в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій. На Дніпропетровщині ворог знову обстріляв Широківську та Зеленодольську громади Криворізького району, що межує з Херсонщиною. У Зеленодольській громаді постраждала літня жінка, зруйновано житло.

У Харкові вчора ввечері російські снаряди влучили по інфраструктурі в Київському районі, горіли офісні приміщення.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині, Київщині.

Верховний суд США скасував постанову 50-річної давності, яка конституційно легалізувала аборти. Йдеться про справу "Роу проти Вейда" – рішення від 1973 року про законність переривання вагітності.

Суд дійшов висновку, що рішення по справі Роу було "помилковим", бо в американській Конституції право на аборти окремо не прописано. Відтепер окремі штати можуть самостійно забороняти цю процедуру. Можна не сумніватися, що ця новина матиме резонанс...

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