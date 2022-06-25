Ворог завдав артилерійського удару по Дніпропетровщині. Є поранена

Російська армія знову обстріляла Дніпропетровську область з артилерії.
Під удар потрапив Криворізький район, зокрема Широківська і Зеленодольська громади. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Телеграм.
"У Зеленодольську постраждала 60-річна жінка. Пошкоджений дачний будинок", – написав він.
Ударів по Дніпропетровщині ворог завдає з території тимчасово окупованої Херсонської області. Від початку повномасштабної війни по області випустили 160 ракет. Загинув 21 мирний мешканець. Ворожих ударів Дніпропетровщина зазнає щодня.