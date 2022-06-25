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Ворог завдав артилерійського удару по Дніпропетровщині. Є поранена

Під обстрілом знову опинився Криворізький район. 

Ворог завдав артилерійського удару по Дніпропетровщині. Є поранена
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області

Російська армія знову обстріляла Дніпропетровську область з артилерії.

Під удар потрапив Криворізький район, зокрема Широківська і Зеленодольська громади. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Телеграм

"У Зеленодольську постраждала 60-річна жінка. Пошкоджений дачний будинок", – написав він. 

Ударів по Дніпропетровщині ворог завдає з території тимчасово окупованої Херсонської області. Від початку повномасштабної війни по області випустили 160 ракет. Загинув 21 мирний мешканець. Ворожих ударів Дніпропетровщина зазнає щодня. 

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