Окупанти обстріляли Криворізький район з РСЗВ, - Вілкул

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Російські загарбники ведуть обстріл мирних населених пунктів по всій лінії зіткнення з усіх видів РСЗВ, ствольної артилерії, мінометів.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

“У районі н.п. Біла Криниця також зафіксовано застосування ворогом бойової авіації”, - повідомив Вілкул.

Він додав, що у Криворізькому районі під обстріл із РСЗВ потрапили Широківська та Гречанопідівська громади, на околиці с. Шестерня частково зруйновано один із будинків.

Також зазнала обстрілів Велика Кострома Зеленодольської громади, де було пошкоджено будинки на кількох вулицях, лінії електропередач, жертв немає.

Крім того, о 21:00 обстріляно Зеленодольськ, без втрат.

Вілкул зазначив, що в Апостоловому знешкоджено ще 69 ворожих касетних боєприпасів, а біля с. Олександрівка Гречанопідівської громади знешкоджено 84 касетні боєприпаси від “Торнадо-С”.

Як раніше повідомлялось, у Кривому Розі лише офіційно зареєстровано понад 48,5 тисячі переселенців, реальна цифра понад 60 тисяч.