В Києві зареєстровано понад 80 тисяч вимушених переселенців, - КМДА

Вони полишили свої домовки через напад Росії.

З 24 лютого в Києві зареєстровано понад 80 тисяч внутрішніх переселенців, із них більше 12 тисяч – діти.

Про це повідомила пресслужба Київської міськдержадміністрації (КМДА).

Як повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда, наразі люди, які виїжджали зі східних і південних регіонів країни до західних, повертаються не додому, а зупиняються в Києві.

Відповідно, їх турбують питання, як влаштувати дитину до садочка чи школи, як знайти роботу.

Хонда зазначила, що продуктові набори отримали більше 35 тис. переселенців, а консультацій психологів і юристів – більше 2 тис. осіб.

Консультування переселенців відбуватиметься щоп’ятниці із 10:00 до 16:00 за адресою вул. Володимирська, 51-Б.

Нагадаємо, 7 червня в Києві було зареєстровано близько 66 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які залишили домівки через повномасштабне російське вторгнення. Серед них - понад 9 600 дітей.