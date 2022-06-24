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За голову мелітопольського колаборанта обіцяють 10 тисяч доларів, - Іван Федоров

Гроші пропонують місцеві партизани.

За голову мелітопольського колаборанта обіцяють 10 тисяч доларів, - Іван Федоров
Фото: Дзеркало тижня

У тимчасово окупованому росіянами Мелітополі Запорізької області партизани пропонують за голову колаборанта Євгена Балицького винагороду в 10 тисяч доларів.

Про це повідомив Укрінформ із посиланням на міського голову Мелітополя Івана Федорова.

“Партизани відкрили сезон полювання. По всьому місту розмістили оголошення, що за голову гауляйтера вони оголосили премію в 10 000 доларів”, - сказав Федоров.

Він додав, що не виключає, що “самі рашисти його і зачистять” за таку суму.

Нагадаємо, вранці 30 травня в тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух. За попередніми даними, вибухнула машина ”Мерседес" біля ТЦ ”Квартал”, поруч з яким проживає призначений росіянами псевдоочільник Запорізької області Євген Балицький. 

Раніше колишньому нардепу-регіоналу, депутату Запорізької обласної ради від ОПЗЖ Євгену Балицькому оголосили підозру за ст. 111-1 КК України (колабораціонізм).

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