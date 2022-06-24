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В евакуйованих маріупольців вивідують координати покинутого житла і пропонують роботу наркокур'єрами, - Андрющенко

Інформацію про житло зловмисники передають у Маріуполь, де квартири без господарів спокійно грабують банди.

В евакуйованих маріупольців вивідують координати покинутого житла і пропонують роботу наркокур'єрами, - Андрющенко
Фото: facebook/Evgeny Sosnovsky

Маріупольці, які перебувають в евакуації, стали об'єктами зацікавлень шахраїв.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, одна з небезпек - шахраї, які вивідують адреси покинутих домівок.

"Масово було поширено об’яви з пропозицією придбати житло в Маріуполі. Наче для власного мешкання. За гривні на контрольованій території. У підсумку злодії отримують точні дані про квартири, де не мешкають на зараз маріупольці, передають їх в Маріуполь. Там банди спокійно грабують житло. Без поспіху. Тому що точно відомо, що господарів в місті немає", - розповів Андрющенко.

Інша "схема" - людям, які опинилися у скрутному становищі, пропонують роботу... наркокур'єрами.

"Сьогодні безліч маріупольців отримали пропозицію "роботи в цей нелегкий час". Від анонімного телеграм каналу. Маріуполь-Волноваха-Робота. Пропонують оговорити умови в приваті. Ми пройшли повний шлях з декількох акаунтів і можемо стверджувати, що то пропозиція стати нарокур’єром в місті, де ви зараз перебуваєте", - зазначив радник очільника Маріуполя. 

Фото: Telegram/andriyshTime

Він закликав евакуйованих жителів міста бути уважними в таких випадках і не вестися на незаконні пропозиції.

Нагадаємо, російські окупанти проводять у Маріуполі "перепис населення". Загарбники заборонили жителям залишати місто.

Раніше місцева влада повідомляла, що жителі Маріуполя знаходяться на межі виживання через нестачу питної води.

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