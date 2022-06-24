"Дні 3-4 тому ситуація вже була зрозуміла, тому що евакуювалися деякі війська".

Гірську громаду, що в Луганській області, окупували російські війська.

Про це повідомив голова ОТГ Олексій Бабченко.

"На даний момент всі населені пункти окуповані. Дні 3-4 тому ситуація вже була зрозуміла, тому що евакуювалися деякі війська. Так як Золоте сам по собі був хороший укріпрайон, "в лоб" його не змогли штурмувати. На напрямку Тошківка-Оріхів точилися дуже сильні бої. І для збереження особового складу було ухвалене рішення відійти всім Збройним силам", - розповів Бабченко.

Він підкреслив, що це тактичний відступ українських захисників.

Очільник Гірської ОТГ зазначив, що евакуацію жителів громади проводили доти, поки це було можливо. Під обстрілами до останнього доставляли людям гуманітарну допомогу.

"Всіх охочих, всіх, хто записувався, вивезли... Скоріш за все, що (російські окупанти - Ред.) людей будуть вивозити за прикладом інших населених пунктів, і грабувати майно як особисте, так і майно громади", - додав Бабченко.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що на напрямку Тошківка – Підлісне рашисти оволоділи населеними пунктами Підлісне та Мирна долина, закріплювалися на зайнятих рубежах. Також мали частковий успіх в районі населеного пункту Гірське.

23 червня в штабі проінформували, що загарбники намагалися встановити контроль над населеним пунктом Гірське. Силами штурмових груп зі складу 1 армійського корпусу оволоділи Миколаївкою.