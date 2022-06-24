Наразі окупанти не планують наступу на всю територію Запорізької та Херсонської областей, - Мотузяник

Наразі російські окупанти лише намагаються втримати вже захоплені території Запорізької та Херсонської областей, а також обладнує позиції для можливої оборони та недопущення контрнаступальних дій з боку Збройних сил України. Основні зусилля загарбники зосередили на Луганщині та Донеччині.

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондентка LB.ua.

"Чи можливий подальший наступ російських військ на Запорізьку область?.. Я можу сказати таке. Аналіз нинішніх бойових дій свідчить про те, що максимальні резерви, максимальні сили та засоби російська армія зосередила на Луганщині та Донеччині. На інших напрямках та областях противник більше проводить відволікаючий маневр. Веде постійний ракетний та артилерійській вогонь. Намагаючись таким чином, щоб не допустити перекидання підрозділів ЗСУ туди, де сьогодні найгарячіше. Ми говоримо про Донецьку та Луганську області", - сказав він.

Щодо Запоріжжя, то частина територій цієї області тимчасово окупована російською армією.

"У зв’язку з цим окупанти за будь-яку ціну намагаються втримати цю територію та обладнують позиції для можливої оборони та недопущення контрнаступальних дій з боку ЗСУ. Те саме стосується Херсонської області", - додав він.

Він також нагадав, що ЗСУ та місцеві цивільні військові адміністрації радять громадянам не зволікати з евакуацією там, де сьогодні ведуться активні бойові дії.

"А також там, де невдовзі можуть розпочатися активні бойові дії. Люди, які проживають у цих населених пунктах, мають уважно слідкувати за інформацією, не зволікати та у разі можливості залишити ці населені пункти. Та не чекати, поки там впадуть російські снаряди та ракети", - сказав він.

Нагадаємо, 20 червня міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що для полегшення наступу української армії жителів Херсонщини закликають виїхати з тимчасово окупованих територій. Для цього слід скористатись всіма можливостями, які їм надають окупанти для виїзду. У травні на Херсонщині самостійно евакуювалися з окупації 2100 людей.

Станом на початок червня росіяни окупували майже 60% Запорізької області.