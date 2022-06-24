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​На одну вакансію претендують 15-20 кандидатів, - керівник work.ua

Ринок праці зростає після катастрофічного падіння на початку повномасштабного вторгнення Росії.

​На одну вакансію претендують 15-20 кандидатів, - керівник work.ua
Фото: ukrinform.ua

На початку повномасштабного вторгнення РФ кількість вакансій знизилася майже в 15 разів. Проте з початку квітня вона постійно зростає.

Про це повідомив Артур Міхно з сайту пошуку роботи work.ua в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"На початку вторгнення кількість вакансій знизилася просто катастрофічно, і падіння було майже в 15 разів. До початку війни на сайті було майже 90 тис. актуальних вакансій, і кількість знизилася до 6 тис. З початку квітня кількість актуальних вакансій постійно зростає, ми бачимо цей тренд, і зараз вже більше 30 тис. актуальних вакансій. Приблизно щотижня ринок повертається на 10%", - сказав керівник work.ua

За його словами, сьогодні кількість відвідувачів сайту така само, як і до війни - близько 500 тисяч людей щодня. Хоча зараз це не лише ті, хто втратив роботу, а й працевлаштовані, які цікавляться іншими пропозиціями.

"Конкуренція значно підсилилася, і зараз на одну вакансію претендують у 3-5 разів більше людей, ніж це було до війни. Якщо, наприклад, до війни було 3-4 кандидати, то зараз - 15-20 кандидатів на одне місце", - розповів Артур Міхно.

Лідерами з кількості актуальних вакансій є напрямки, пов'язані з продажами. Також у список найпопулярніших спеціальностей входять водії, бухгалтери, логісти та робітничі спеціальності, а кількість пропозицій роботи у готельному та туристичному бізнесі впала.

Нагадаємо, у службі зайнятості пояснили, що таке “підходяща робота” під час воєнного стану.

Раніше повідомлялось, що з початку війни вакансій стало втричі менше, але ринок праці поступово оживає.

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