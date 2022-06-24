​Перехоплення ГУР МО: окупант розповів, як російська армія обкрадала українські родини

ГУР МО перехопило розмову в якій загарбник розповідає, як він із командирами грабував оселі на окупованих територіях.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Окупант в телефонній розмові розповів, як вкрав в української родини телевізор. За його словами, мародерство на окупованих територіях перетворилось на цілу індустрію.

«Ти розумієш, де я знаходжусь. І тут були моменти – командир наш… Пару будинків вскривали. Люди поїхали. Машину забрали. Просто в потрібний час опинився. Будинок шикарний. І кожен забирав, все що міг. Я коли зайшов, він в коробці стояв. Коробку відкрив – ніфіга собі! Я його дістав і пішов. Там всі перли, що могли. Мені просто пощастило. Якби ти знала, скільки командири додому відправили техніки і всього… Там, мама рідна! Ти навіть уявити собі не можеш, скільки всього. Цей мій телевізор це крапля в морі», - цитує розповідь окупанта воєнна розвідка.

Нагадаємо, в російській армії крадіжки під час війни не вважаються злочином і не караються.

Також ворог зазнає величезних втрат у боях на сході України, - перехоплення СБУ.