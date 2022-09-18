Росіянка просить окупанта привезти їй "трофеї" з убитих українців, - перехоплена розмова

Жінка мріє, щоб її майбутній чоловік після повернення з війни працевлаштувався до ПВК "Вагнер".

Служба безпеки України оприлюднила перехоплену розмову російського загарбника, чия наречена закликає його привозити "трофеї" з війни в Україні.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Дівчина з Підмосков’я у розмові перераховує ці "трофеї": нашивки, взуття, військові куртки, зняті окупантами з тіл полеглих у бою українських захисників.

Росіянка також мріє, щоб її майбутній чоловік після повернення з війни працевлаштувався до ПВК "Вагнер" й тоді він зможе подарувати їй навіть відрізану людську голову.

"Привезёшь мне кучу кителей, чью-то голову. Я Лизке показывала, как «Вагнера» отрезали голову мужику…", - каже жінка і пояснює, що що використовуватиме кітелі "у рольових іграх".

"Илюша, без кителя ты не можешь съ*баться", - каже жінка.

"Аморальність російського війська пробила чергове дно. Але ганебне поводження з полоненими та тілами вбитих у бою захисників України не залишиться безкарним. Міжнародний трибунал вже чекає на цих покидьків і кожен з них отримає по заслугам!", - наголосили в СБУ.

Нагадаємо, в квітні Володимир Путін відзначив "героїзм" російських військових - ґвалтівників та мародерів, які влаштували різанину в Бучі. Як повідомлялося, російські військові виносили з будинків українців техніку, унітази, та навіть білизну.