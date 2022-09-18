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Окупанти на Луганщині "мобілізують" чоловіків на вулицях і будують оборонні споруди, - ОВА

Скупчення техніки ворога люди спостерігають у Троїцькому, Сватовому, Рубіжному, Попасній.

Окупанти на Луганщині "мобілізують" чоловіків на вулицях і будують оборонні споруди, - ОВА
Луганщина (ілюстративне фото)
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Російські окупанти будують оборонні споруди на Луганщині, а через значні втрати під час відступу з Харківщини продовжують збирати чоловіків по вулицях для "мобілізації".

Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Скупчення техніки ворога люди спостерігають майже в усіх населених пунктах, що поблизу з адмінкордоном до інших областей. Зокрема, - у Троїцькому, Сватовому, Рубіжному, Попасній.

"Навіть у вихідні в Луганську, Сорокиному, Довжанську, Ровеньках, Антрациті, Хрустальному та інших містах військові РФ продовжують виловлювати чоловіків", - розповів Гайдай.

Голова ОВА зазначив, що через відсутність Інтернету місцеве населення майже не володіє поточною інформацією на фронті. Тому окупанти не втрачають можливості маніпулювати громадською думкою.

"Втім, при настільки значних втратах їм вдається лише приховати точну кількість загиблих. Переповнені лікарні і морги місцеві жителі бачать щодня. Так, під час відступу окупантів з Харківської області лише підрозділи 11-го армійського корпусу зі складу балтійського флоту збройних сил РФ втратили понад 50 % особового складу та понад 200 одиниць військової техніки", - наголосив Гайдай.

Нагадаємо, раніше голова ОВА наголосив, що бої за Луганську область будуть важкими, тому повторити "миттєвий сценарій" не вийде.

Цієї зими на Луганщині не вдасться провести опалювальний сезон, особливо в тих містах, де протягом понад чотирьох місяців домівки потерпали від обстрілів, оскільки російські війська знищили там практично всю інфраструктуру.

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