​На Донеччині в результаті обстрілів загинуло п'ятеро людей, ще 18 - поранено

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Минулої доби внаслідок обстрілів російськими окупантами Донецької області загинуло п'ятеро осіб, ще 18 - дістали поранення.

Про це повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росія вбиває цивільних! За 17 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донбасу: 2 у Бахмуті, 2 у Вугледарі та 1 у Георгіївці. Ще 18 людей отримали поранення", - написав він.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, за даними Генштабу, ворог продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донеччини.