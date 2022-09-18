Сам Нікополь накрили вогнем двічі. Близько опівночі туди прилетіли майже 30 снарядів.

Російські окупаційні війська знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Дніпропетровщина 18 вересня 7.27 Ніч з обстрілами та пораненими… Вночі росіяни тричі ударили по Нікопольському району - з «Градів» та важкої артилерії. Сам Нікополь накрили вогнем двічі. Близько опівночі туди прилетіли майже 30 російських снарядів. Постраждали троє людей: 49-річна жінка та двоє чоловіків - 26 та 82 років", - написав він.

У місті пошкоджені кількадесят багатоповерхових та приватних будинків, автівки, декілька господарських споруд, газоводи та лінії електропередачі. Сталося загоряння на місцевому ринку. Вогнеборці полум’я уже загасили.

Фото: Валентин Резніченко

"Зачепило ворожим обстрілом і дитячий садок, кілька магазинів, перукарню та будівлю місцевої адміністрації. У Марганецькій громаді минулося без постраждалих. У інших районах ніч була спокійною і на цю хвилину тихо", - додав Резніченко.

Фото: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко

Нагадаємо, вчора вночі росіяни обстрілювали Нікопольський район із “градів” і важкої артилерії.