В Маріуполі померли двоє мобілізованих в армію окупантів хлопців, - Андрющенко

З окупованих росіянами територій треба якнайшвидше виїхати.

Російські окупанти проводять у Маріуполі приховану мобілізацію до лав своєї армії. Вже є випадки загибелі мобілізованих таким чином мешканців Маріупольщини.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

“Вчора в лікарні №2 померло двоє хлопців. 2003 та 2004 років народження. Обидва мешканці Маріупольського району. Причина смерті – понад 80 відсотків ураження шкіри від опіків. Обидва горіли в російському танку”, - написав Андрющенко.

Він додав, що хлопці потрапили в армію через приховану мобілізацію в ”пожарні інспектори”.

Андрющенко закликав містян дослухатись голосу розуму та евакуюватись в безпеку.

Також радник мера подякував маріупольцям, які не долучились до здавання крові на потреби окупантів.

Нагадаємо, росіяни зосереджують військову техніку у Маріуполі. Йдеться про лівобережжя міста та райони неподалік Азовсталі.