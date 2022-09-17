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Посланник Папи Римського в Україні потрапив під обстріл, - ЗМІ

У кардинала після обстрілу все добре. 

Посланник Папи Римського в Україні потрапив під обстріл, - ЗМІ
Фото: ANSA

Посланник Папи Римського в Україні, кардинал Конрад Краєвський, потрапив під обстріл під час відвідування із гуманітарною місією зони бойових дій. 

Про це повідомляє ANSA.

”Вперше в житті я не знав, куди тікати… тому що бігти недостатньо, потрібно знати куди", - сказав він ватиканським ЗМІ, виступаючи із Запоріжжя.

Зазначається, що кардинал Конрад Краєвський разом із двома єпископами, одним католицьким і одним протестантським, і в супроводі солдата, завантажили свій фургон із допомогою і вирушили куди “крім солдатів ніхто не входить”.

На щастя, група, що попала під обстріл, не зазнала втрат. 

Нагадаємо, Папа Римський Франциск назвав "морально прийнятним" постачання зброї для України, яка відбиває повномасштабну агресію Росії, оскільки це здійснюється з метою самозахисту.

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