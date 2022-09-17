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На Херсонщині українські військові відбили напад ДРГ окупантів

Після стрілецького бою із втратами група відійшла назад.

На Херсонщині українські військові відбили напад ДРГ окупантів
Ілюстративне фото
Фото: тг-канал Десантно-штурмові війська ЗСУ

На Херсонщині ворожа диверсійно-розвідувальна група намагалася проникнути в тил ЗСУ біля звільненого Нововознесенського у Високопільській громаді Бериславського району.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

За його словами, суттєвих змін у стані, складі та положенні противника не відмічено. Водночас, сьогодні вночі окупанти намагалися напасти на українських військових з тилу.

"Під покровом ночі ворожа диверсійно-розвідувальна група в районі звільненого Нововознесенського (Херсонська обл. – ред.) намагалася проникнути в тил наших підрозділів. Група була виявлена та після стрілецького бою із втратами відійшла назад", - сказав Назаров.

За даними ОК "Південь", у регіоні продовжуються важкі бої, ЗСУ вибивають ворога з усіх рубежів. Наразі необхідно дотримуватися режиму інформаційної тиші до офіційних підтверджень щодо звільнення конкретних територій. 

А перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський заявив, що російські окупанти намагаються посилити оборону Херсона.

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