Росіяни посилюють оборону Херсона, - облрада

Російські окупанти намагаються посилити оборону Херсона.

Про це перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив в ефірі інформаційного телемарафону, повідомляє УНІАН.

"Так, ми бачимо це, вони це намагаються робити (посилювати оборону - ред.). До Чорнобаївки ще Киселівка, там необхідно ще допрацювати, тому що вона знаходиться у сірій зоні станом на сьогодні. Крім того, вони намагаються робити додаткові рубежі оборони в районі Каланчака, в інших громадах, вони збирають там бетонні плити, роблять там укріплення і підвозять техніку", - сказав він.

Нагадаємо, що підрозділи ЗС РФ, які досі знаходяться на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, відрізані від налагодженого постачання їжі та питної води.

За даними ОК "Південь", у регіоні продовжуються важкі бої, ЗСУ вибивають ворога з усіх рубежів. Наразі необхідно дотримуватися режиму інформаційної тиші до офіційних підтверджень щодо звільнення конкретних територій.