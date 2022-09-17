Сі Цзіньпін буде далі відмовлятися підтримувати російську армію, – Bloomberg
Сі Цзіньпін буде далі відмовлятися підтримувати російську армію, – Bloomberg
Заступника начальника Управління СБУ у Київській області відсторонили через втручання в процес переходу громад від УПЦ до ПЦУ
Заступника начальника Управління СБУ у Київській області відсторонили через втручання в процес переходу громад від УПЦ до ПЦУ
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
СБУ вбачає у переходах громад від УПЦ до ПЦУ "загрози для національної безпеки"
СБУ вбачає у переходах громад від УПЦ до ПЦУ "загрози для національної безпеки"
У Кривому Розі почервоніла вода в річці Інгулець
У Кривому Розі почервоніла вода в річці Інгулець
Хто проти ПЦУ? СБУ та РПЦ! Разом
Хто проти ПЦУ? СБУ та РПЦ! Разом
Що на Херсонщині: повзуча окупація і надія на контрнаступ та звільнення території
Що на Херсонщині: повзуча окупація і надія на контрнаступ та звільнення території
Унаслідок вибуху в окупованому Херсоні поранено колаборантку
Унаслідок вибуху в окупованому Херсоні поранено колаборантку
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни посилюють оборону Херсона, - облрада

Намагаються робити додаткові рубежі оборони в районі Каланчака.

Росіяни посилюють оборону Херсона, - облрада

Російські окупанти намагаються посилити оборону Херсона.

Про це перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив в ефірі інформаційного телемарафону, повідомляє УНІАН.

"Так, ми бачимо це, вони це намагаються робити (посилювати оборону - ред.). До Чорнобаївки ще Киселівка, там необхідно ще допрацювати, тому що вона знаходиться у сірій зоні станом на сьогодні. Крім того, вони намагаються робити додаткові рубежі оборони в районі Каланчака, в інших громадах, вони збирають там бетонні плити, роблять там укріплення і підвозять техніку", - сказав він.

Нагадаємо, що підрозділи ЗС РФ, які досі знаходяться на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, відрізані від налагодженого постачання їжі та питної води.

За даними ОК "Південь", у регіоні продовжуються важкі бої, ЗСУ вибивають ворога з усіх рубежів. Наразі необхідно дотримуватися режиму інформаційної тиші до офіційних підтверджень щодо звільнення конкретних територій. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також