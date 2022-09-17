Зрадники на окупованих територіях стали частіше виходити на зв'язок з українськими спецслужбами, - Федоров

Колаборанти на окупованих територіях після багатьох випадків ліквідації масово виходять на зв'язок з українськими спецслужбами з пропозицією надавати важливу інформацію в обмін на скасування чи послаблення відповідальності.

Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров сказав в ефірі інформаційного телемарафону, повідомляє УНІАН.

"Ми бачимо наступну тенденцію останніх днів: перш за все колаборанти виходять на зв'язок з українськими спецслужбами щодо укладання угоди про скасування чи відтермінування, чи послабшання їхньої відповідальності, якщо вони будуть надавати інформацію та служити державі Україна", - сказав він.

За його словами, частина колаборантів на сьогодні ховається з метою здатися українській владі, коли ЗСУ звільнять окуповані території.

"Вони чітко розуміють, що краще відсидіти якійсь строк у в'язниці, але за законом, ніж бути зачищеним Федеральною службою безпеки РФ - саме таку основну загрозу вони для себе бачать", - сказав він.

Нагадаємо, що 16 вересня у Херсоні відбувся вибух у будівлі адміністративного суду, захопленій росіянами. У ній окупанти розмістили свою "комендатуру".