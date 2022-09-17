Вночі 17 вересня російські війська вкотре обстріляли Запорізьку область. Внаслідок обстрілів зруйновано гімназію, спортивний клуб, будинок культури, є влучання у багатоповерхівки.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Зазначається, що по селу Таврійське ворог випустив чотири ракети. В результаті атаки зруйновано гімназію "Перспектива", спортивний клуб та місцевий будинок культури.

Фото: Олександр Старух у Telegram

Також удару було завдано по смт Степногірськ. Ціллю окупантів стали багатоповерхівки. На щастя, люди вчасно пройшли до укриття і ніхто не постраждав.

Однак у місті Оріхів внаслідок ворожих обстрілів поранено одну людину.

Фото: Олександр Старух у Telegram

"Ворог, який не має успіху на фронті, системно знищує громадянську інфраструктуру регіону. Окупант завдає ударів по житлових кварталах та об'єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни", – наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Запоріжжя постраждала будівля підприємства.