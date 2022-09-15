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Унаслідок обстрілу Запоріжжя постраждала будівля підприємства

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Унаслідок обстрілу Запоріжжя постраждала будівля підприємства
Наслідки обстрілу Запоріжжя, ілюстративне фото
Фото: Олександр Старух/Запорізька ОДА

Російські окупанти обстріляли Запоріжжя. Внаслідок обстрілу у приміщенні підприємства вилетіли шибки, виникло знеструмлення.

Про це повідомив у Telegram в. о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв.

"Запоріжжя знову зазнало ворожої атаки. Зафіксовано "прильот" поруч з одним з інфраструктурних підприємств міста. На цей час відомо, що у будівлі повилітали шибки. Окрім того, через ушкодження виникло знеструмлення", – написав він.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

 

Нагадаємо, учора під час повітряної тривоги у передмісті Запоріжжя пролунали вибухи. 

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