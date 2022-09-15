Втрати ЗСУ щодо окупантів під час боїв у Харківській області склали 1 до 10, – Данілов

Армія ворога втрачає більше, хоча й перебуває в оборонній позиції.

Під час наступальних дій української армії в Харківській області росіяни несуть значно вищі втрати, і це попри те, що вони обороняються, тобто з точки зору законів війни є в зручнішій ситуації. Про це секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив у ефірі 24 каналу.

"Я можу сказати: цифри втрат противника по відношенню до наших втрат – саме за цей період (контрнаступу – ред.) – складають 1 до 9 або 1 до 10. На одного нашого загиблого, на жаль, воїна, приходиться 9-10 загиблих рашистів, які вдерлися на нашу землю", – стверджує він.

Секретар РНБО вважає, що ЗСУ ламають стереотипи і для представників НАТО та міжнародних партнерів.

"Вони приємно здивовані якістю роботи наших військових, наших цивільних та всього нашого суспільства у боротьбі за незалежність і свободу", – заявив Данілов.

Нагадаємо, за даними ОВА, близько 6% території Харківської області залишаються під російською окупацією. До наступу ЗСУ було 32%.