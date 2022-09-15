Гутерреш поспілкувався з Путіним: я збрехав би, кажучи, що війна закінчиться незабаром

З очільником окупантів генсек ООН говорив також про можливість експорту аміаку з РФ через Чорне море.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вважає, що до закінчення війни в Україні ще далеко.

Про це пише Укрінформ з посиланням на свого кореспондента у Нью-Йорку.

Перед цим Гуттереш поспілкувався телефоном з президентом РФ Володимиром Путіним.

“Я вважаю, що мир необхідний – мир відповідно до Статуту ООН і міжнародного права. Але я збрехав би, якби сказав, що, сподіваюся, це станеться незабаром”, – сказав генсек журналістам.

З Путіним генсек ООН говорив, зокрема, про експорт українського зерна, висловивши сподівання, що угода, укладена 22 липня Україною, Туреччиною та Росією за посередництва ООН на 120 днів, буде збережена. При цьому Гутерреш висловив бажання, аби вона стосувалася також експорту російського аміаку.

За його словами, усунення перешкод, “які все ще існують щодо експорту російських добрив, є абсолютно необхідним”.

Генсек ООН зазначив, що ведуться переговори про можливість експорту аміаку з РФ через Чорне море.

“Ми ризикуємо отримати кризу на ринку добрив. Ми маємо новини з різних куточків світу, де посівні площі набагато менші, ніж у попередньому циклі, а це означає, що ризикуємо мати у 2022 році реальну нестачу продовольства”, – пояснив Гутерреш.

Крім того, у розмові з Путіним він порушив питання розслідування вибуху в Оленівській в‘язниці, внаслідок якого загинули понад пів сотні українських полонених. Гутерреш нагадав, що ООН ухвалила спрямувати місію для встановлення фактів, пов’язаних з цією трагедією . Генсек зауважив, що відповідно до обіцянок Путіна, “Росія не чинитиме місії жодних перешкод”.

Також Гутерреш обговорив з президентом РФ ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, захопленій російськими військами.

Нагадаємо, у серпні Гутерреш прибув до Одеси, щоб ознайомитись із ситуацією в місті та морському порту, звідки “зерновим коридором” виходять каравани суден із продовольством.