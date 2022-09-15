Ви залишитеся терористами, яких будуть соромитися власні внуки, – Зеленський звернувся до росіян через обстріл Кривого Рогу

Удари по об'єктах, які взагалі не мають жодної військової цінності, фактично по сотнях тисяч звичайних мирних людей – це ще одна причина, чому Росія програє.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи вчорашній обстріл окупантами Кривого Рогу, йдеться на офіційному каналі ОПУ.

Зеленський звернувся до росіян мовою окупантів.

“И скажу “товарищам” по-русски. Сегодняшние ваши ракетные удары, русские ракеты по Кривому Рогу, по дамбе Карачуновского водохранилища, по объектам, которые не имеют вообще никакой военной ценности, фактически по сотням тысяч обычных мирных людей – это ещё одна причина, почему Россия проиграет. Проиграет не только эту войну, а саму историю”, – сказав президент.

“Историю пишут люди, нелюди – никогда. Кем вы останетесь в истории? Все те, кто бьёт этими ракетами. Те, кто пришёл на нашу землю. Слабаками. Вы – слабаки, которые воюют с гражданскими. Подлецы, которые, сбежав с поля боя, пытаются навредить откуда-то там издалека. Террористами вы останетесь, которых будут стыдиться их собственные внуки”, – додав Зеленський.

За його словами, російські солдати можуть зберегти власне життя лише здавшись у полон.

“События показывают, что единственный выход для российских солдат – это сдаться в плен украинским силам. Только это гарантирует им сохранение жизни и отношение в соответствии со всеми конвенциями. Каждый российский солдат уже должен был понять, что только в украинском плену никто не будет использовать его как пушечное мясо в очевидно проигрышной для России войне”, – підсумував Зеленський.

Він також подякував українським воїнам. “Дякую кожному й кожній, хто бере участь у рятувальних операціях після російських ударів. Відповімо терористам на кожну їхню підлість, на кожну ракету, на кожен снаряд. Ми це можемо”, – заявив Зеленський.

Нагадаємо, 14 вересня Росія завдала ракетного удару по Кривому Розі, що на Дніпропетровщині. Росіяни вдарили по місту сімома крилатими ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації.

Окупанти поцілили по об’єктах критичної та транспортної, були серйозно пошкоджені гідротехнічні споруди. Кілька районів Кривого Рогу лишилися без води.

Після ракетних ударів почав стрімко зростати рівень води в річці Інгулець, піднявшись на понад 2,5 метра. В Офісі Президента заявили, що на місці ракетного удару спостерігається витік води зі швидкістю 100 кубометрів в секунду.

У Науково-дослідному гірничорудному інституті заявили, що масований ракетний удар по гідротехнічних спорудах у Кривому Розі вплине не лише на якість питної води у місті, але й на флору та фауну в Інгульці.