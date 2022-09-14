Війна в Україні, найімовірніше, триватиме ще якийсь час, – Блінкен
Війна в Україні, найімовірніше, триватиме ще якийсь час, – Блінкен
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
​Український наступ. Що сталося на Слобожанщині?
​Український наступ. Що сталося на Слобожанщині?
​Прикордонники взяли в полон російського артилериста, який з березня обстрілював Харківщину
​Прикордонники взяли в полон російського артилериста, який з березня обстрілював Харківщину
Заручники географії. Як росіяни мстять Харкову за контрнаступ
Заручники географії. Як росіяни мстять Харкову за контрнаступ
Кличко і Залужний одружили нащадків двох давніх козацьких родів
Кличко і Залужний одружили нащадків двох давніх козацьких родів
Повітряні сили України за дві години знищили два літаки росіян, а також безпілотник
Повітряні сили України за дві години знищили два літаки росіян, а також безпілотник
Що на Херсонщині: повзуча окупація і надія на контрнаступ та звільнення території
Що на Херсонщині: повзуча окупація і надія на контрнаступ та звільнення території
ГоловнаСуспільствоВійна

Обстріл Таврійського мікрорайону в Херсоні є провокацією росіян, - Соболевський

Росіяни вкотре влаштовують провокації на окупованих територіях.

Обстріл Таврійського мікрорайону в Херсоні є провокацією росіян, - Соболевський
Фото: Херсонці

Російські окупанти влаштували чергову криваву провокацію. Цього разу вони обстрляли Таврійський мікрорайон в Херсоні. 

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

Він додав, що під час обстрілу, можливо, були жертви.

“ЗСУ в цей період часу по цьому району міста не працювало”, - наголосив Соболевський. 

Він зазначив, що про провокацію говорять і аналіз місця подій, і швидкість, з якою російські пропагандисти прибули на місце трагедії. 

Раніше повідомлялось, що сили українського опору здійснили спробу ліквідувати у Херсоні чергового колаборанта

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також