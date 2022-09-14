Обстріл Таврійського мікрорайону в Херсоні є провокацією росіян, - Соболевський

Російські окупанти влаштували чергову криваву провокацію. Цього разу вони обстрляли Таврійський мікрорайон в Херсоні.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

Він додав, що під час обстрілу, можливо, були жертви.

“ЗСУ в цей період часу по цьому району міста не працювало”, - наголосив Соболевський.

Він зазначив, що про провокацію говорять і аналіз місця подій, і швидкість, з якою російські пропагандисти прибули на місце трагедії.

Раніше повідомлялось, що сили українського опору здійснили спробу ліквідувати у Херсоні чергового колаборанта.