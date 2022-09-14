На Армію дронів задонатили вже люди із 76 країн

Найчастіше пожертви на Армію дронів надсилають із США, України, Канади, Великої Британії та Німеччини.
Про це повідомила пресслужба платформи United24.
Зазначається, що найбільший внесок у розмірі 4 тис. доларів надійшов із США.
“Кількість платежів у євро та доларах суттєво зросла останнім часом”, - повідомили у пресслужбі платформи.
Задонатити можна на сторінці u24.gov.ua/uk/dronation
Нагадаємо, люди з усього світу передали 109 власних безпілотників на потреби Збройних Сил України за програмою "Армія дронів".