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На Армію дронів задонатили вже люди із 76 країн

Дронів в українській армії стає все більше.

На Армію дронів задонатили вже люди із 76 країн
Фото: Пресслужба ДСНСУ

Найчастіше пожертви на Армію дронів надсилають із США, України, Канади, Великої Британії та Німеччини. 

Про це повідомила пресслужба платформи United24.

Зазначається, що найбільший внесок у розмірі 4 тис. доларів надійшов із США. 

“Кількість платежів у євро та доларах суттєво зросла останнім часом”, - повідомили у пресслужбі платформи. 

Задонатити можна на сторінці u24.gov.ua/uk/dronation

Нагадаємо, люди з усього світу передали 109 власних безпілотників на потреби Збройних Сил України за програмою "Армія дронів".

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