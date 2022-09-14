Кличко і Залужний одружили нащадків двох давніх козацьких родів
Кличко і Залужний одружили нащадків двох давніх козацьких родів
​Український наступ. Що сталося на Слобожанщині?
​Український наступ. Що сталося на Слобожанщині?
Що на Херсонщині: повзуча окупація і надія на контрнаступ та звільнення території
Що на Херсонщині: повзуча окупація і надія на контрнаступ та звільнення території
​Прикордонники взяли в полон російського артилериста, який з березня обстрілював Харківщину
​Прикордонники взяли в полон російського артилериста, який з березня обстрілював Харківщину
Заручники географії. Як росіяни мстять Харкову за контрнаступ
Заручники географії. Як росіяни мстять Харкову за контрнаступ
Повітряні сили України за дві години знищили два літаки росіян, а також безпілотник
Повітряні сили України за дві години знищили два літаки росіян, а також безпілотник
Війна в Україні, найімовірніше, триватиме ще якийсь час, – Блінкен
Війна в Україні, найімовірніше, триватиме ще якийсь час, – Блінкен
СБУ затримала колаборантку, яка переховувалась на окупованій Харківщині
СБУ затримала колаборантку, яка переховувалась на окупованій Харківщині
ГоловнаСуспільствоПодії

​48 каналів переправлення осіб через кордон заблокували за пів року, - МВС

Отримали підозри 58 фігурантів кримінальних проваджень, щодо дев'яти вже скерували обвинувальні акти до судів.

​48 каналів переправлення осіб через кордон заблокували за пів року, - МВС
Фото: ГПСУ

За пів року вдалося заблокувати 48 каналів незаконного переправлення осіб через кордон.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України.

Від 24 лютого підозри вручили 58 фігурантам кримінальних проваджень. Щодо 9 з них до суду скерували обвинувальні акти.

Найчастіше для перетину кордону обирали Чернівецьку, Львівську та Закарпатську області. Послугу організатори схем оцінювали в межа 1-20 тисяч доларів.

В МВС зазначили, що організатори незаконних схем знаходили "клієнтів" у соцмережах, закритих групах месенджерів. Зловмисники забезпечували людей фіктивними документами для безперешкодного виїзду, також супроводжували до місць перетину і зустрічали по той бік кордону.

У міністерстві нагадали, що за незаконне переправлення осіб через державний кордон передбачено ув'язнення терміном від 7 до 9 років.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники Мукачівського загону затримали шістьох підозрілих осіб, які намагались втекти від військовослужбовців.

За даними ДПСУ, прикордонники в пунктах пропуску через державний кордон України від початку введення воєнного стану припинили 245 спроб дати їм хабар.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також