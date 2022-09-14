Отримали підозри 58 фігурантів кримінальних проваджень, щодо дев'яти вже скерували обвинувальні акти до судів.

За пів року вдалося заблокувати 48 каналів незаконного переправлення осіб через кордон.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України.

Від 24 лютого підозри вручили 58 фігурантам кримінальних проваджень. Щодо 9 з них до суду скерували обвинувальні акти.

Найчастіше для перетину кордону обирали Чернівецьку, Львівську та Закарпатську області. Послугу організатори схем оцінювали в межа 1-20 тисяч доларів.

В МВС зазначили, що організатори незаконних схем знаходили "клієнтів" у соцмережах, закритих групах месенджерів. Зловмисники забезпечували людей фіктивними документами для безперешкодного виїзду, також супроводжували до місць перетину і зустрічали по той бік кордону.

У міністерстві нагадали, що за незаконне переправлення осіб через державний кордон передбачено ув'язнення терміном від 7 до 9 років.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники Мукачівського загону затримали шістьох підозрілих осіб, які намагались втекти від військовослужбовців.

За даними ДПСУ, прикордонники в пунктах пропуску через державний кордон України від початку введення воєнного стану припинили 245 спроб дати їм хабар.