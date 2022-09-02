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На Закарпатті прикордонники виявили шістьох бажаючих втекти до Румунії

Затримані назвались грибниками.

На Закарпатті прикордонники виявили шістьох бажаючих втекти до Румунії
Фото: Пресслужба Держприкордонслжби

Вчора, 1 вересня, прикордонники Мукачівського загону затримали 6 підозрілих осіб, які намагались втекти від військовослужбовців. 

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

“Помітивши прикордонників, чоловіки спробували втекти. Кілька попереджувальних пострілів охоронців кордону змусили правопорушників змінити свої наміри та зупинитися”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що затриманні заявили, що пішли збирати гриби, проте корзин чи відер вони не мали. 

При них були закордонні паспорти, ковід-сертифікати європейського зразка та змінний одяг.

На адресу Рахівського відділення поліції було направлено повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст.336 Кримінального Кодексу України “Ухилення від призову за мобілізацією”.

Всього ж у серпні на ділянках Мукачівського та Чопського прикордонних загонів прикордонники виявили та затримали 700 чоловіків, які намагались незаконно покинути територію України.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники вилучили у закарпатських контрабандистів безпілотники, які вирішили передадуть на фронт. 

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