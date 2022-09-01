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У Сумській області відкрили ще один мостовий перехід замість зруйнованого під час війни

Будувати капітальний міст поки що не стали.

У Сумській області відкрили ще один мостовий перехід замість зруйнованого під час війни
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 1 вересня, у Охтирському районі Сумської області  відкрили ще один мостовий перехід поруч зі зруйнованим під час війни з росіянами мостом. 

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. 

Поки що це тимчасова споруда, котра забезпечить надійне транспорте сполучення як у межах громади, так і між кількома областями.  

По мосту відкритий двосторонній рух транспорту вагою до 60 т, також є безпечна зона для пішоходів. 

Будівництво мостового переходу виконала Державна спеціальна служба транспорту, його термін експлуатації – до 8 років. 

Фото: Дмитро Живицький

Нагадаємо, 29 серпня на Конотопщині відкрили перший міст, який відновили після того, як його було зруйновано під час війни з Росією. 

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