У Сумській області відкрили ще один мостовий перехід замість зруйнованого під час війни

Будувати капітальний міст поки що не стали.

Сьогодні, 1 вересня, у Охтирському районі Сумської області відкрили ще один мостовий перехід поруч зі зруйнованим під час війни з росіянами мостом.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Поки що це тимчасова споруда, котра забезпечить надійне транспорте сполучення як у межах громади, так і між кількома областями.

По мосту відкритий двосторонній рух транспорту вагою до 60 т, також є безпечна зона для пішоходів.

Будівництво мостового переходу виконала Державна спеціальна служба транспорту, його термін експлуатації – до 8 років.

Фото: Дмитро Живицький

Нагадаємо, 29 серпня на Конотопщині відкрили перший міст, який відновили після того, як його було зруйновано під час війни з Росією.