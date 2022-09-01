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Кулеба розповів, про що насправді домовилися міністри ЄС щодо віз для росіян

"Маємо дивитися тверезо на цей результат - його ефективність значною мірою залежатиме від того, як домовленість буде трансформована в конкретні юридичні рішення і буде імплементуватися усіма державами-членами ЄС і Єврокомісією".

Кулеба розповів, про що насправді домовилися міністри ЄС щодо віз для росіян
Фото: МЗС України у Facebook

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, про що насправді домовилися міністри ЄС щодо віз для громадян Росії.

Про це він написав у своєму Facebook.

Кулеба підкреслив, що "коли три тижні тому президент Зеленський висунув пропозицію закрити росіянам в’їзд до ЄС, мало хто в Євросоюзі вірив, що це призведе до результатів". 

За його словами, спочатку було дві пропозиції щодо теми візового режиму:

  • м'яка (припинити дію угоди з Росією про спрощений порядок оформлення віз);
  • жорстка (максимально обмежити росіянам в’їзд в ЄС, дозволивши тільки гуманітарні (лікування, возз’єднання з сім’єю тощо) і політичні (правозахисники, опоненти режиму Путіну тощо) випадки.

"За підсумками дипломатичного марафону, рішення виявилися набагато ближчими до української позиції. Вчорашня істерична реакція МЗС РФ — найкраще цьому свідчення", - зазначив очільник МЗС.

Кулеба розповів, із чого складається тепер учорашня домовленість міністр закордонних справ ЄС щодо "візового питання":

  • міністри дійсно домовилися повністю припинити дію Угоди про спрощення візового режиму. Це значно зменшить кількість нових віз, які Євросоюз видає росіянам;
  • надалі "шенген" будуть видавати насамперед представникам вразливих груп (зокрема, тим росіянам, які виступають проти війни Росії проти України);
  • російські паспорти, видані на нещодавно окупованих територіях України, не будуть визнаватися;
  • ЄС виробить спільне рішення, що робити з мільйонами вже виданих росіянам віз;
  • прикордонні з Росією країни Євросоюзу отримали право застосувати власні обмеження. 

"Але маємо дивитися тверезо на цей результат - його ефективність значною мірою залежатиме від того, як домовленість буде трансформована в конкретні юридичні рішення і буде імплементуватися усіма державами-членами ЄС і Єврокомісією", - додав Кулеба.

Нагадаємо, вчора міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу домовилися про повне припинення угоди про спрощений візовий режим з Російською Федерацією.

В Естонії заявили, що хочуть вже протягом найближчих тижнів ухвалити процедури, які допоможуть не пускати росіян на її територію.

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