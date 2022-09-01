У Чернігові командира російського танка засудили до 8,5 років ув'язнення

Окупант напав на цивільного та пограбував його, погрожуючи розстріляти з автомата.

Командира танка 35 окремої гвардійської мотострілецької бригади армії Російської Федерації суд визнав винним у порушенні законів та звичаїв війни та засудив до 8,5 років ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За публічного обвинувачення прокурорів Чернігівської обласної прокуратури командира танка 35 окремої гвардійської мотострілецької бригади у складі 41 загальновійськової армії РФ визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Його засуджено до 8 років та 6 місяців позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Прокурори довели, що обвинувачений брав участь у повномасштабному вторгненні Росії та 24 лютого перетнув держкордон України з території Білорусі. Він знаходився в складі танкового екіпажу з метою збройного захоплення Чернігова.

На початку березня окупант напав на мешканця села Халявин та пограбував його, погрожуючи розстріляти з автомата. Надалі військового взяли в полон військовослужбовці Збройних сил України.

"На суді він визнав свою провину та щиро покаявся. Сторона захисту просила призначити для нього більш м’яке покарання з огляду на щире каяття військовослужбовця та активне сприяння розкриттю злочину. Суд при призначенні покарання взяв до уваги як доводи сторони обвинувачення, так і доводи захисника підсудного", - зазначили в Офісі генпрокурора.

Наразі вирок законної сили не набрав.

Нагадаємо, раніше в Офісі генпрокурора також повідомляли, що на Чернігівщині судитимуть військовослужбовця збройних сил РФ, який вчиняв фізичне та психологічне насильство стосовно сім'ї в одному із сіл області.