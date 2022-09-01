Поблизу кордону з Румунією прикордонники відділення "Богдан" Мукачівського загону затримали шістьох чоловіків призовного віку, які стверджували, що вийшли ввечері збирати гриби.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

"Помітивши прикордонників, чоловіки спробували втекти. Кілька попереджувальних пострілів охоронців кордону змусили правопорушників змінити свої наміри та зупинитися. Своє перебування у прикордонні затримані, мешканці Тячівського району, пояснили бажанням назбирати грибів, проте звичних для грибників атрибутів у вигляді корзин чи відер вони не мали, натомість мали при собі і закордонні паспорти, і ковід-сертифікати європейського зразка та змінний одяг", - йдеться в повідомленні.

Для з’ясування усіх обставин чоловіків доправили до прикордонного підрозділу, де на них склали протоколи про вчинені правопорушення. Крім того, на адресу Рахівського відділення поліції було направлено повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 336 Кримінального Кодексу "Ухилення від призову за мобілізацією".

Загалом на Закарпатті на ділянках Мукачівського та Чопського прикордонних загонів прикордонники у серпні виявили та затримали 700 чоловіків, які намагались незаконно покинути територію України.

Нагадаємо, раніше СБУ ліквідувала схему виїзду ухилянтів за кордон під виглядом "студентів" європейських вишів.