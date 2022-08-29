Україна застосовує надану союзниками зброю і техніку "неочікуваним способом" та досягає успіхів у війні, – New York Times
Україна застосовує надану союзниками зброю і техніку "неочікуваним способом" та досягає успіхів у війні, – New York Times
Російське командування евакуюється на лівий берег Дніпра, – Вілкул
Російське командування евакуюється на лівий берег Дніпра, – Вілкул
Українські десантники показали свій черговий трофей
Українські десантники показали свій черговий трофей
Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії
Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії
У результаті сходження вантажних вагонів на Львівській залізниці очікується затримка низки поїздів, - Укрзалізниця (уточнено)
У результаті сходження вантажних вагонів на Львівській залізниці очікується затримка низки поїздів, - Укрзалізниця (уточнено)
Бурятів уже не вистачає: в Росії почали мобілізовувати чоловіків з Московської та Ленінградської областей, - ГУР
Бурятів уже не вистачає: в Росії почали мобілізовувати чоловіків з Московської та Ленінградської областей, - ГУР
Україна. Пророцтво 1874
Україна. Пророцтво 1874
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ ліквідувала схему виїзду ухилянтів за кордон під виглядом "студентів" європейських вишів

Один із затриманих є експрацівником НАН України та доцентом кафедри одного з університетів.

СБУ ліквідувала схему виїзду ухилянтів за кордон під виглядом "студентів" європейських вишів
Фото: СБУ

Служба безпеки у ході слідчо-оперативних дій у Києві та Кропивницькому заблокувала два канали незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"У Києві затримано місцевого жителя, який пропонував ухилянтам "придбати" у нього фальшиві запрошення на здобуття освіти, студентський квиток та довідку про навчання", - йдеться у повідомленні спецслужби.

За даними слідства, зловмисник виготовляв підробки власноруч, облаштувавши підпільний цех з відповідним типографським обладнанням у власній квартирі. Вартість "пакету документів" складала 1,5 тисяч євро.

За даними Офісу генпрокурора, мова йде про експрацівника НАН України. Нинішній доцент кафедри одного з університетів організував схему переправлення за кордон осіб призовного віку як "польських студентів".

Фото: Телеграм СБУ

"Іншого ділка викрито у Кропивницькому, він продавав підроблені посвідчення внутрішньо переміщених осіб, які нібито потребують медичної реабілітації за кордоном", - інформують спецслужбі.

Вартість його "послуги" становила 3,5 тисяч доларів з людини.

Стосовно обох підозрюваних вирішується питання щодо повідомлення про підозри.

Нагадаємо, уряд дозволив виїжджати за кордон деяким чоловікам призовного віку. На сім днів зможуть виїхати з України працівники експортоорієнтованих компаній із зарплатнею понад 20 тисяч гривень.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також