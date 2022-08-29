​Шольц пообіцяв новітню зброю для України найближчим часом, – Reuters

“Німеччина буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”.

У найближчі тижні Німеччина відправить в Україну новітню зброю. Берлін також може взяти на себе відповідальність щодо забезпечення України окремими видами озброєння.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише Reuters.

"Німеччина буде підтримувати оборону України стільки, скільки буде потрібно. У найближчі тижні Берлін відправить Києву новітню зброю", – наголосив Шольц.

За його словами, крім відправки в Україну радіолокаційних систем і безпілотників, Німеччина може взяти на себе особливу відповідальність в плані нарощування потенціалу артилерії і сучасних систем протиповітряної оборони України.

Раніше Олаф Шольц говорив про те, що у питанні постачання озброєння Україні Німеччина буде дотримуватися принципу США: не передавати зброю, з якої можна обстріляти територію Росії.