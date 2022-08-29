Делегація МАГАТЕ має забезпечити демілітаризацію ЗАЕС, - Старух

Місія Міжнародного Агентства з Атомної Енергії (МАГАТЕ) має забезпечити демілітаризацію Запорізької атомної електростанції. Наразі українські сили гарантують безпеку місії на підконтрольній території, однак дії агресора передбачити неможливо.

Про це на брифінгу повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, передає кореспондент LB.ua.

"Обстріли відбуваються у нас щодня. Всі наші сили, засоби будуть направлені та забезпечать безпечне перебування делегації МАГАТЕ на підконтрольній нам території. Разом з тим, що стосується території за селом Кам'янське, то ніхто нічого організувати не може та думаю, що не буде. Бо передбачити дії цих нелюдів важкувато", - сказав він.

За його словами, делегація МАГАТЕ зможе потрапити на станцію дорогою, якою щодня виїжджають тисячі людей з регіону. 28 серпня виїхали 1410 громадян, з яких - 409 дітей. У зворотному напрямку також можна заїхати до Енергодару.

"Ми можемо гарантувати (безпеку) тільки на нашій території, де це ми можемо зробити. Дії агресора ми гарантувати не можемо жодним чином", - сказав він.

Старух додав, що Україна розраховує від місії МАГАТЕ домовленостей щодо демілітаризації ЗАЕС.

"Як мінімум те, що ворог має піти з території ЗАЕС. Прибрати там усю свою зброю, боєприпаси, прибратися. Проводити дії поряд зі станцією, які не суперечать логіці та міжнародним правилам. Але демілітаризація — це перше, що має статися", - підкреслив він.

Нагадаємо, сьогодні вранці місія МАГАТЕ вирушила до Запорізької АЕС.