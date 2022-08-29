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Перехоплення ГУР: дружина військовослужбовця РФ різала вени, аби чоловіка повернули додому

Повернутись можна "200-м, 300-м или умершим".

Перехоплення ГУР: дружина військовослужбовця РФ різала вени, аби чоловіка повернули додому
Фото: ГУР МО

У перехопленій ГУР розмові окупант розповідає дружині про свій відчай.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони на своєму офіційному Telegram-каналі.

"Тут уже все порой доходят до отчаяния такого, то что пойдут е*ать скоро и кинут этому командиру полка нашего гранату в окоп", - каже він дружині.

Він "выпивший" на посту просить її не робити дурниць, перезаряджає автомат і каже, що зробить те саме.

За його словами керівництво знає про стан підлеглих.

Дружина каже, що на її звернення про повернення чоловіка його керівництво відповіло, що повернутись можна "200-м, 300-м или умершим".

Наприкінці розмови, дружина просить його не "ругать за кое-что" і каже, що вже різала вени.

Нагадаємо, раніше розвідка повідомляла, що в Росії почали мобілізовувати чоловіків із Московської та Ленінградської областей.

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