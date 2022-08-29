ЗСУ завдали влучних ударів по пунктах управління ворога в Херсоні й області, – ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

Унаслідок вчорашніх вечірніх ракетних ударів у м. Сарни Рівненської області жертв немає. Рівень збитків встановлюється. На місці події завершили роботу рятувальники, працівники поліції, СБУ, прокуратури. Ударів було завдано по об‘єкту військової інфраструктури, йдеться в повідомленні від ОВА.

У Дніпропетровській області ворог обстріляв три райони: Нікопольський, Синельниківський, Дніпровський. У Нікопольському під вогонь потрапили Нікополь, Марганець і Червоногригорівська громада. 2600 людей залишилися без світла. У Червоногригорівці пошкоджені 15 будинків, підприємство, храм і лінії електропередач. У Марганці масштаби руйнувань з’ясовуються. Учора увечері через обстріл Нікополя одна людина загинула, п’ятеро поранені, четверо з них – госпіталізовані. Один у важкому стані. У Синельниківський та Дніпровський райони ранком прилетіли російські ракети. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих з’ясовується.

Учора ввечері – обстріл центру Харкова (Київський район). Частково зруйнована 3-поверхова будівля. Без постраждалих. Вранці – обстріл Київського району, імовірно, касетними снарядами. Пошкоджені приватні будинки. Попередньо – одна людина постраждала.

Уночі по позиціях наших захисників в Луганській області на Бахмутському напрямку завдано ракетний удар. Сім разів зафіксовані артилерійські обстріли з боку росіян. У чотирьох випадках вони використовували установки залпового вогню. Шість разів відкривали мінометний вогонь. Один раз ворог застосував танк.

У Донецькій вночі – удар по Слов'янську і Костянтинівці. Інформація щодо руйнувань і постраждалих уточнюється. За добу по області – вісім загиблих, сім поранених. Були обстріляні Авдіївка, Красногорівка, Бахмут, Миколаївка, с.Петрівка, с.Тетянівка. Пошкоджена багатоповерхівка, 17 приватних житлових будинків, два цехи ПрАТ "АКХЗ", господарча споруда. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Обов'язкова евакуація населення триває.

Учора ввечері по промисловій інфраструктурі Миколаєва ворог ударив із РСЗВ "Ураган". Постраждалих немає. Також внаслідок ворожого обстрілу смт Первомайське частково зруйновано житлові будинки. Унаслідок вчорашніх обстрілів Шевченківської громади у селищі Любомирівка одна людина загинула, у с. Котляреве одна людина зазнала важких поранень. Зруйновано та пошкоджено житлові будинки. Уночі – артилерійські обстріли с. Котляреве. Влучання у два житлових будинки, господарські споруди. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Вчора ввечері ворог завдавав удари по м. Очаків. Влучання переважно по території аквазони. Постраждалих немає. Під постійним вогнем залишається Березнегуватська громада. Учора ввечері було обстріляне смт Березнегувате. Сьогодні зранку - село Висунськ. Є пошкоджені житлові будинки. Інформація щодо постраждалих відсутня. Протягом минулої доби були і обстріли Широківської громади. Вночі обстрілів зазнало с. Червона Долина. Пошкоджені житлові будинки та сільгоспбудівлі в домогосподарствах. Також були обстріли за межами с. Поляна. Постраждалих немає. Зранку тривають обстріли Широківської громади. Інформація щодо пошкоджень і постраждалих уточнюється.

Уночі у Херсоні були гучні та потужні вибухи. Також вибухи, авіація та автоматні обстріли спостерігалися протягом минулого дня на Херсонщині. Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ завдали влучних ударів по трьох пунктах управління російської армії в Херсоні, Дар’ївці, та по пункту 35 армії РФ у Новій Каховці. Під вечір пролунали вибухи і біля Олешок в районі р. Конка. Тривають важкі бойові дії на Бериславщині. Попри великий тиск і небезпеку, жителі області продовжують висловлювати свою проукраїнську позицію. Зокрема, херсонці разом з активістами "Жовтої Стрічки" продовжують маркувати будівлі, які окупаційна влада та військові РФ використовують у власних цілях. Також у Херсоні більшає патріотичних закликів і української символіки.

Нагадаємо, на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін. На останньому ворог зі ствольної артилерії здійснював обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Білопілля, Гай, Катеринівка, Миропілля та Водолаги Сумської області. Вів повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами.