У Мелітополі і селищі Мирне пролунали вибухи: зруйновано військову базу ворога (оновлено)
У Мелітополі і селищі Мирне пролунали вибухи: зруйновано військову базу ворога (оновлено)
Україна. Пророцтво 1874
Україна. Пророцтво 1874
Бурятів уже не вистачає: в Росії почали мобілізовувати чоловіків з Московської та Ленінградської областей, - ГУР
Бурятів уже не вистачає: в Росії почали мобілізовувати чоловіків з Московської та Ленінградської областей, - ГУР
Відпочинок у війну: що пропонує українцям курортний Трускавець
АктуальноВідпочинок у війну: що пропонує українцям курортний Трускавець
Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії
Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії
У результаті сходження вантажних вагонів на Львівській залізниці очікується затримка низки поїздів, - Укрзалізниця (уточнено))
У результаті сходження вантажних вагонів на Львівській залізниці очікується затримка низки поїздів, - Укрзалізниця (уточнено))
На київському Подолі відкрили мурал "Привид Києва"
На київському Подолі відкрили мурал "Привид Києва"
ГоловнаСвіт

Місія МАГАТЕ вирушила до Запорізької АЕС

"Ми повинні гарантувати безпеку найбільшого ядерного об'єкта в Україні та в Європі", - голова агентства.

Місія МАГАТЕ вирушила до Запорізької АЕС
Фото: https://twitter.com/rafaelmgrossi

Місія Міжнародного Агентства з Атомної Енергії (МАГАТЕ) для підтримки та допомоги Запорізької атомної електростанції - уже в дорозі.

Про це повідомив голова агентства Рафаель Гроссі.

"Настав день, місія МАГАТЕ для підтримки та допомоги АЕС у Запоріжжі вже в дорозі. Ми повинні гарантувати безпеку найбільшого ядерного об'єкта в Україні та в Європі. Пишаюся тим, що керую цією місією, яка відбудеться цього тижня", - написав він у твіттері.

Нагадаємо, радниця міністра енергетики Лана Зеркаль повідомила, що місія МАГАТЕ приїде з інспекцією на захоплену росіянами ЗАЕС.

В Енергоатомі заявили, що у підземних бункерах Запорізької АЕС росіяни влаштували катівню для українського персоналу, яку називають "Енергетик". А правозахисники закликали представників місії МАГАТЕ взяти із собою представників Червоного Хреста і Верховного комісара ООН з прав людини, аби провести моніторинг всієї ЗАЕС і зупинити тортури над полоненими "Енергетика".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також