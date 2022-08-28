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Євросоюз ускладнить оформлення віз для росіян, - FT

Існує припущення, що Брюссель не зупинятиметься лише на цьому.

Євросоюз ускладнить оформлення віз для росіян, - FT
Фото: DW/Sheiko

Наступного тижня під час неформальної зустрічі в Празі міністри закордонних справ країн ЄС можуть підтримати призупинення угоди про спрощений візовий режим із Росією, що обмежить можливості для росіян їздити в країни ЄС.

Про це повідомляє Financial Times.

"Російським туристам неприйнятно гуляти нашими містами й набережними. Ми повинні надіслати сигнал російському народу, що ця війна не є нормальною, вона неприйнятна", - цитує видання одного з високопоставлених чиновників ЄС.

Ще одне джерело зазначає, що Брюссель не буде зупинятися лише на цьому і може ухвалити додаткові заходи вже до кінця року.

Видання нагадує, що угоду про спрощення візового режиму Європейський Союз і Росія ухвалили в 2007 році. Після повномасштабного російського вторгнення в Україну її дію було призупинено в частині щодо чиновників, дипломатів і бізнесменів.

Такі країни як Чехія і Польща, самостійно припинили видачу віз росіянам у відповідь на агресію РФ. В деяких інших - запроваджено жорсткі обмеження. В останні тижні в ЄС триває дискусія, чи не повинне таке рішення бути ухвалене на рівні всього блоку.

Країни Балтії, Польща та Фінляндія активно виступають за повне припинення видачі віз громадянам Росії в ЄС. Натомість Німеччина, залежні від туризму країни Південної Європи виступили проти такого кроку. Такої позиції дотримується й Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Нагадаємо, майже мільйон росіян виїхали до ЄС після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Понад 60% громадян РФ потрапили на територію ЄС через Фінляндію та Естонію.

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