Місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС уже сформована, - NYT

У складі увійшли очільник агентства і ще 13 експертів.

Міжнародне агентство з атомної енергії уже сформувало склад місії, яка має прибути на Запорізьку АЕС наступного тижня, повідомляє The New York Times.

У склад делегації увійшли глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі і ще 13 експертів з переважно нейтральних держав.

Ані представників США, ні Великобританії та країн, які перебувають у недружніх відносинах з РФ, у складі місії немає.

В МАГАТЕ відмовилися коментувати подробиці місії. Представник агентства лише зазначив, що МАГАТЕ веде активні консультації з приводу прийдешньої місії.

Нагадаємо, радниця міністра енергетики Лана Зеркаль повідомила, що місія МАГАТЕ приїде з інспекцією на захоплену росіянами Запорізьку атомну електростанцію наступного тижня. Зараз вирішується, яким маршрутом інспектори їхатимуть.

В Енергоатомі нині заявили, що у підземних бункерах Запорізької АЕС росіяни влаштували катівню для українського персоналу, яку називають "Енергетик". А правозахисники закликали представників місії МАГАТЕ взяти із собою представників Червоного Хреста і Верховного комісара ООН з прав людини, аби провести моніторинг всієї ЗАЕС і зупинити тортури над полоненими "Енергетика".