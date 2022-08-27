На проспекті Свободи у Львові обвалилась частина будинку
На проспекті Свободи у Львові обвалилась частина будинку
СБУ за державну зраду затримала керівника Інституту підготовки юридичних кадрів власної служби (уточнено)
СБУ за державну зраду затримала керівника Інституту підготовки юридичних кадрів власної служби (уточнено)
ППО. Дивись угору
ППО. Дивись угору
США проти Китаю: битва за тайванські мікрочипи розпочалася
США проти Китаю: битва за тайванські мікрочипи розпочалася
​У Ризі демонтували 79-метрову стелу пам'ятника радянським військовим
​У Ризі демонтували 79-метрову стелу пам'ятника радянським військовим
Все по 10%: нова версія податкової реформи
Все по 10%: нова версія податкової реформи
ЗСУ знищили вузол зв’язку окупантів у Дудчанах на Херсонщині
ЗСУ знищили вузол зв’язку окупантів у Дудчанах на Херсонщині
Очільник Тернопільщини назвав ходу тисяч вірян УПЦ МП до Почаєва провокацією
Очільник Тернопільщини назвав ходу тисяч вірян УПЦ МП до Почаєва провокацією
ГоловнаСвіт

Молдова та Україна підписали угоду про лібералізацію вантажоперевезень

Угода почне діяти з 1 вересня. 

Молдова та Україна підписали угоду про лібералізацію вантажоперевезень
Фото: DEPOSITPHOTOS.COM

Перевезення вантажів у двосторонньому сполученні та транзитом територіями Республіки Молдова та України буде лібералізовано з вересня 2022 року. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури Молдови.

Угода діє до кінця 2023 року з можливим продовженням.

“Також під час зустрічі були розглянуті пропозиції української сторони щодо спрощення транзиту вантажів у поточній геополітичній ситуації, а також аспекти, пов’язані з транспортним потоком у пунктах пропуску через державний кордон”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, роботи з відбудови залізниці від Березино до Басарабяски між південною частиною Одеської області та Молдовою завершені. З 22 серпня розпочався рух потягів, в першу чергу, вантажних по відновленій ділянці залізниці Березине (Одеська область) - Басарабяска (Молдова).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також