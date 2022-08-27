Молдова та Україна підписали угоду про лібералізацію вантажоперевезень

Перевезення вантажів у двосторонньому сполученні та транзитом територіями Республіки Молдова та України буде лібералізовано з вересня 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури Молдови.

Угода діє до кінця 2023 року з можливим продовженням.

“Також під час зустрічі були розглянуті пропозиції української сторони щодо спрощення транзиту вантажів у поточній геополітичній ситуації, а також аспекти, пов’язані з транспортним потоком у пунктах пропуску через державний кордон”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, роботи з відбудови залізниці від Березино до Басарабяски між південною частиною Одеської області та Молдовою завершені. З 22 серпня розпочався рух потягів, в першу чергу, вантажних по відновленій ділянці залізниці Березине (Одеська область) - Басарабяска (Молдова).