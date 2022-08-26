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Міноборони побажало Лукашенку такого ж "мирного неба", як в Україні, і скорішого воз'єднання з Каддафі та Хусейном

Після "привітання" по Україні з Білорусі знову біли випущені ракети.

Міноборони побажало Лукашенку такого ж "мирного неба", як в Україні, і скорішого воз'єднання з Каддафі та Хусейном
Фото: EPA/UPG

Міністерство оборони відповіло на "привітання" Олександра Лукашенка, який вважає себе президентом Білорусі, з Днем Незалежності України.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Twitter.

"У День нашої Незалежності, диктатор Лукашенко привітав Україну і побажав мирного неба... А в «подарунок» із Білорусі по Україні знову були випущені ракети. Бажаємо Лукашенку такого ж мирного неба… і возз’єднання з його добрими друзями Хусейном і Каддафі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Лукашенко, який дозволяє росіянам обстрілювати Україну з території Білорусі, побажав українцям "мирного неба, толерантності, мужності, сили та успіхів у відновленні гідного життя".

В Офісі президента України Володимира Зеленського відреагували на цинічні слова Лукашенка і назвали привітання "клоунадою".

"Схоже, Лукашенко справді вважає, що світ не помічає його активної участі в злочинах. Тому цинічно бажає «мирного неба», пускаючи по нас смертоносні ракети. Ця клоунада просякнута кров'ю, зафіксована і матиме конкретні наслідки. Одразу після падіння варварської ru-імперії", - написав у Twitter речник голови ОП Михайло Подоляк.

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